Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 18:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çoruh Nehri'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu
[Fotograf: DHA]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde kaybolan baraj işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan 21 yaşındaki Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi.
Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı. Ekipler, Harun Candan'ın, akıntıya kapıldığı yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Candan'ın cansız bedeni, otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Harun Candan'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.
Etiketler: Artvin
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