Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; Uşak’ta görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik; Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile “Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi” ve “Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim” çalıştayı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise “Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi sevmelerini sağlamak amacıyla ilimizde Matematik Seferberliği dahilinde matematik atölyeleri ve okullarda matematik koridorları kurulmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.