Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de tarihi geçmiş ürünler imha edildi
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu. İçerisinde bebek mamasının da bulunduğu ürünler imha edildi.
Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı marketlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürün olduğunu tespit etti.
Ürünlere el konulurken, vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.
Son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, bal, reçel, hazır yiyecek ve pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler imha edildi.
Etiketler: Kocaeli
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