Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siber suçla mücadelede 10 bin 62 internet sitesine erişim engellendi
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 2022 yılında yapılan çalışmalarda siber suçla mücadele çalışmalarında 10 bin 62 internet sitesine erişim engellendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; 2022 yılı içerisinde, siber suç olaylarına karıştığı tespit edilen 203 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
105 faili meçhul siber suç olayı aydınlatıldı.
Tespit edilen 7 bin 377 yasadışı bahis sitesi, 713 müstehcen içeriğe sahip site, 148 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, bin 824 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam 10 bin 62 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek söz konusu sitelere erişim engellendi.
Etiketler: Zonguldak Siber Suçlar
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