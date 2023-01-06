Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki otomobil, 1 Nisan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda, G.Y. yönetimindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
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