Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski birinci sınıf emniyet müdürü İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak'ta Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan incelemede durdurulan kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, eski birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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