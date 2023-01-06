Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda S.P.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman
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