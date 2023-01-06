Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, 1000 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Araçta bulunan A.İ.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ
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