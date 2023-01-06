İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu, Çankaya'da ikamet eden U.G'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, U.G, tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

U.G'nin üst aramasında çeşitli dönemlere ait 65 sikke ele geçirildi.​​​​​​​