İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.