Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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