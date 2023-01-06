Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Çevril Mahallesi'ndeki 6 bağ evinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen C.B. ve F.K.'yi gözaltına aldı.

Çalınan eşyalar şüphelilerin evinde ele geçirilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.