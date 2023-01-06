Mevlana Mahallesi'nde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu S. Ç.'nin göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.