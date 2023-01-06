İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 cep telefonu, 4 cep telefonu şarj adaptörü, 9 cep telefonu kulaklığı, 17 cep telefonu şarj kablosu, 12 web kamera, 14 elektronik sigara, 22 elektronik sigara yedek parçası ve 379 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.