Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 cep telefonu, 4 cep telefonu şarj adaptörü, 9 cep telefonu kulaklığı, 17 cep telefonu şarj kablosu, 12 web kamera, 14 elektronik sigara, 22 elektronik sigara yedek parçası ve 379 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop
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