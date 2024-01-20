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Güncel
AA 20.01.2024 14:31

Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen M.K. yönetimindeki midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y,, A.T.Y. ve S.B. ile midibüsteki işçilerden D.K., F.K. ve E.D. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardımdan normale döndü.

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