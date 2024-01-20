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Güncel
AA 20.01.2024 14:07

Diyarbakır'da kırsaldaki öğrenciler için sportif ve kültürel etkinlikler yapılıyor

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Yenişehir Gençlik Merkezi, kırsaldaki öğrencilere yönelik sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriyor.

Diyarbakır'da kırsaldaki öğrenciler için sportif ve kültürel etkinlikler yapılıyor

Yenişehir Gençlik Merkezi'nce hayata geçirilen proje kapsamında merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal mahallelerde okuyan öğrenciler, okullarından alınarak sinemaya götürülüyor.

Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezen öğrenciler, daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki sportif ve kültürel etkinliklere katılıyor.

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, proje kapsamında amaçlarının bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 850 öğrencinin projeden yararlandığını belirten Erpin, "Yenişehir'e bağlı bütün köylere gidiyoruz. Çocuklarımızı köylerinden alıp sinemaya götürüyoruz. İlk defa sinemaya gelen öğrencilerimiz var." dedi.

Çocukların gözlerindeki heyecanın ve mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Erpin, bu çalışmaları severek yaptıklarını aktardı.

Alangör İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zilan Bozkurt, etkinlik kapsamında eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Arkadaşlarıyla güzel anılar biriktirdiğini anlatan Bozkurt, "Günümüz çok güzel geçti." dedi.

Alangör İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Öğüt de etkinliklerle eğlendiklerini anlattı.

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