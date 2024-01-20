Muş'ta kaçak sigara operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen bir iş yeri ve bir depoda yapılan aramada, 383 kg kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin adet sigara filtresi, 4 bin 50 adet sigara sarma kâğıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, bin 400 dal boş makaron 6 kg nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.