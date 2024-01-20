Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.01.2024 09:50

Kütahya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kütahya'da, virajı alamayarak devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Nurettin Ç. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 22. kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince devrilen araçtan çıkarılan sürücü Nurettin Ç. ile aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı kafesi parçalanan otomobildeki papağan da itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
Çin'in Ciangsu eyaletinde bir metal atölyesinde meydana gelen patlamada 8 işçi öldü
10:08
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı
10:05
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı
09:59
Çin'in Hınan eyaletinde yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrenci öldü
09:54
Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi
09:48
Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltı
Meteoroloji'den 9 ile "kuvvetli yağmur ve kar" uyarısı
Meteoroloji'den 9 ile "kuvvetli yağmur ve kar" uyarısı
FOTO FOKUS
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ