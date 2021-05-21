Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta evde kumar oynayan 18 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Baskın sırasında bazı kişilerin dolaplara saklandıkları tespit edildi.
Uşak'taki kumar operasyonlarında 18 kişiye 56 bin 700 lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynandığı tespit edilen Işık Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenlendi.
Operasyonda, evdeki bazı kişilerin dolaplara saklandığı tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan Eşme ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 9 bin 450 lira para cezası verildi.
Etiketler: Kumar
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