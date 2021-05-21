Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kağızman'da 4 mahalleden internet kablosu çaldığı belirlenen A.K'nin (35) yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, 6 aylık takip sonrası zanlıyı Aydınkavak köyünde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlı A.K'nin bir ahırda sakladığı çalıntı internet kabloları da ele geçirildi.
A.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Hırsızlık
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