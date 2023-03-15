Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde meşelik alanda bulunan patlamamış top mermisi, ekipler tarafından incelenmesinin ardından imha edildi.
Kızılcasöğüt beldesi yakınlarında meşelik alanda patlamamış top mermisi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.
Top mermisi güvenli bölgede imha edildi.
Etiketler: Uşak
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