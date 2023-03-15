İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremin ardından bölgeye gerekli personel desteği sağlayan Karabük polisi, depremzede çocuklar ve ailelere için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremzedelerin konakladığı yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet tedbirleri alırken, gıda, hijyen ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı kolileri de dağıtıyor.