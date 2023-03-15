Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.Ç, idaresindeki otomobil, Çay-Dinar kara yolu Orhaniye köyü yakınlarında A.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki İ.D, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı söylendi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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