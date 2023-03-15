Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullananların ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda suç unsuru ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan 32 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu madde kullanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:14
- 14:11
- 14:12
- 14:09
- 14:03
Sıradaki Haber
Çorum'dan 165 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz