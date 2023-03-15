Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'dan 165 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
[Fotograf: AA]
Çorum'dan umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Çorum ve Sungurlu ilçesinden umreye gidecek 165 kişilik kafile için Sungurlu Ulu Camisi önünde tören düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 165 kişi dualarla kutsal topraklara yolculandı.
Otuz sekiz gün sürecek ramazan umresinde ilk 3 gün Medine'de kalacak kafile sonrasında Mekke'ye geçecek ve Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yurda dönüş yapacak.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 15:30
- 15:22
- 15:17
- 15:22
- 15:39
Sıradaki Haber
Hatay'da enkazda bulunan 1 kilogram altın ile ziynet eşyası sahibine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz