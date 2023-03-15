Çorum ve Sungurlu ilçesinden umreye gidecek 165 kişilik kafile için Sungurlu Ulu Camisi önünde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 165 kişi dualarla kutsal topraklara yolculandı.

Otuz sekiz gün sürecek ramazan umresinde ilk 3 gün Medine'de kalacak kafile sonrasında Mekke'ye geçecek ve Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yurda dönüş yapacak.