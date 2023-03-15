Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da jeneratör çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde şantiyeden jeneratör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazırlı Mahallesi'ndeki şantiyede jeneratörün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüpheli B.B'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen B.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 15:30
- 15:22
- 15:17
- 15:22
- 15:39
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz