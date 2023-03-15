Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestiği ağacın altında kaldı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Erdoğan (58), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 1 Mart'ta ilçenin Yavuz Mahallesi Kayıktaş mevkisinde meydana geldi.
Mustafa Erdoğan'ın, kendi arazisinde kestiği ağaç üzerine devrildi. Yaralanan Erdoğan, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Erdoğan, dün yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trabzon
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