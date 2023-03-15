Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri, devriye görevi sırasında Mevlana Mahallesi Cansu Sokak'ta plakasız motosikletteki E.D'den (17) şüphelendi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, şasi numarası silinen motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
Polis, E.D'yi gözaltına aldı, motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.
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