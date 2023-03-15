Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de 11 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı
[Fotograf: İHA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hapis cezası bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G'nin adresi tespit edilip yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan E.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Osmaniye
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