Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı
[arşiv haber, AA]
Tokat'ta bir köyde av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kömeç köyünde A.B. isimli şahsın silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede A.B'nin av tüfeği ile elinden ve karnından vurulduğu belirlendi.
Yaralı, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, A.B'nin saldırıya uğradığını tespit ederken zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Tokat
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