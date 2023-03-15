Depremler sonrası ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Hükümet Bulvarı'ndaki beş katlı binanın yıkım işlemlerini sürdürdü. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 17 bina bugün yıkılacak.