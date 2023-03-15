Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı sürüyor
[Fotograf: AA]
6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
Depremler sonrası ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler, Hükümet Bulvarı'ndaki beş katlı binanın yıkım işlemlerini sürdürdü. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 17 bina bugün yıkılacak.
Etiketler: Kahramanmaraş
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