Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karşı şeride geçen otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bandırma'dan Karacabey yönüne giden Erdi Ürkün yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yola geçip, Hüseyin Kiracı yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan Ürkün hayatını kaybetti, Kiracı ile otomobildeki Alihan Cengiz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cengiz'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, Kiracı ise müdahalesinin ardından taburcu oldu.
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