Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 11 ilde büyük yıkım ve binlerce ölüme yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anılarına saygı amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Sarı, “Depremzedelere saygımız ve Amasyalıların sadakatini göstermek amacıyla bu sene bandomuz konser vermeyecek” dedi.

Ramazan ayı ve bayram süresince halktan içme suyu ücreti alınmayacak

Kaleden iftar ve sahur vakitlerinin bildirildiği top atışlarının ise 23 Mart’ta başlayacağını, Ramazan ayında aynı şekilde süreceğini söyleyen Sarı, çocuklara yönelik etkinliklerinde planladığı şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

İçme suyu yine bedava 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ildeki doktor ve sağlık çalışanlarıyla belediyenin düzenlediği yemekte buluşan Mehmet Sarı, programın ardından yaptığı açıklamalarında 4 yıldır yönettiği kentte bu Ramazan ayı ve devamındaki bayram süresince halktan yine içme suyu ücreti alınmayacağını hatırlattı.