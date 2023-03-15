Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Söğüt'te izinsiz kazı şüphelisi 6 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda E.A, A.B, H.G, H.K, İ.M. ve A.Ö'yü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan malzemeleri muhafazaya aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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