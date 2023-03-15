Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzeri, Gedik Ahmet Paşa Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi’nin ayrıldığı mevkide meydana geldi.

İ.Ç. idaresindeki otomobil ile M.U.’nun kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.