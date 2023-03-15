Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta kaçak silah operasyonu: 10 tabanca ele geçirildi
Tokat'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda 10 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmada bir kişinin Doğu Anadolu Bölgesinden araçla kente silah getireceği ihbarı aldı.
Jandarma ekiplerinin şüphelinin aracında yaptığı aramada, 10 adet 7,65 mm tabanca ve tabancalara ait 10 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Silah Kaçakçılığı
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