Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde devriye esnasında M.S., Ş.G. ve M.Z. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan kaba üst aramalarında M.S. isimli şahsın üzerinden 25 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.