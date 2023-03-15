İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin engellenmesi, vergi kaybının önlenmesi, bandrolsüz veya mükerrer bandrollü tütün ve mamullerinin piyasaya arzı ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda tütün ticareti yapan 5 iş yeri ile 2 ikamete operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 233 bin 420 tütünle doldurulmuş makaron sigara, 1 milyon 445 bin boş makaron, 623 kilogram paketlenmiş tütün, 140 kilogram kıyılmış tütün, 60 paket nargile ve pipo tütünü, 6 adet elektronik sigara, 19 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.