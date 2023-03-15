Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Enkaz kaldırma çalışmalarını da etkileyen sağanak, akşam bazı sokaklarda kurulan çadırlarda su baskını riskini artırdı.

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.