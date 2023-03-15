Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: DHA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarla ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'da sağanak etkili oldu. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde sağanak, kısmen sele dönüştü.
Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarla, ev ve iş yerlerini su bastı.
Buralarda kalanlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafikte de aksamalar yaşandı.
Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de su altında kaldı.
Etiketler: Malatya
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