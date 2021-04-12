Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eşme - Alaşehir kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatları, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Otomobildeki 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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