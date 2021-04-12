Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Taşyaka Mahallesi'ndeki saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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