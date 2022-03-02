Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 07:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bin 486 araç sürücüsüne para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 486 sürücüye idari para cezası kesilirken, 32 araç da trafikten men edildi.
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 486 sürücüye idari para cezası kesilirken, 32 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 350 araç kontrol edildi.
Bin 486 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 32 araç da trafikten men edildi.
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