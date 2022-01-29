Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta bin 259 araç sürücüsüne para cezası kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 259 sürücüye idari para cezası kesilirken, 18 araç da trafikten men edildi.
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 259 sürücüye idari para cezası kesilirken, 18 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 4 bin 295 araç kontrol edildi.
Bin 259 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 18 araç da trafikten men edildi.
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