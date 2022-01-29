Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı aradı.
Araçta 113 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.Ö. (24) ve M.H.Y. (25) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
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