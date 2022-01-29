Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın gündüz eksi 2 ile 7, gece ise eksi 11'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde Abdurrahman Sinap ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içti.

Eğirdir Limanında yaklaşık 15-20 santim kalınlığı üzerindeki gölün buz tutmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunun tadını çıkardı.