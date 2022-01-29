Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir Gölü buz tuttu. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde tavla oynadı.
Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın gündüz eksi 2 ile 7, gece ise eksi 11'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde Abdurrahman Sinap ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içti.
Eğirdir Limanında yaklaşık 15-20 santim kalınlığı üzerindeki gölün buz tutmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunun tadını çıkardı.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Isparta Kar Yağışı
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