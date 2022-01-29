Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta ambulansın ulaşamadığı hasta dozerin kepçesinde ambulansa taşındı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta karla mücadele ekipleri, ambulansın ulaşamadığı hastayı dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.
Kahramanmaraş'ta karla mücadele ekipleri, ambulansın ulaşamadığı hastayı dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.
Onikişubat Belediyesi, Küçüksır Mahallesinde ambulansın ulaşamadığı adreste bulunan hasta için yolları açan iş makinesi, hastayı bulunduğu adresten sağlık ekipleriyle birlikte dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.
Yakacağı biten başka bir yaşlı çifte de fondan sağlanan yakacağın ulaştırılması için ekiplere yolları açılarak karla mücadele araçları sahada mesaisini sürdürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Sağlık Çalışanları Ulaşım
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