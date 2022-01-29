Amasya’nın Kızılca köyünde bir koyun üçüz yavruladı. Sütü az gelen koyunun kuzularından 1’i öldü. Diğer 2’si için endişelenen sahipleri ise kent merkezinin yolunu tuttu.

Aynı zamanda restoran işleten ve kuzuların sahibi olan İlhami Bağçuvan, kuzuları gözlerinin önünde büyütmek için restoranda özel bir bölüm oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Kuzuları elleriyle besliyor

Sevimli kuzular sıcak ortama kısa sürede alıştı. İkiz kuzuların restorana neşe getirdiğini belirten Bağçuvan, sıcak ortamda gözü gibi baktığı sevimli kuzulara biberonla süt içiriyor.

Bağçuvan, müşterilerinin de ilgisi çeken kuzuları bir süre daha misafir ettikten sonra çiftliğe götürüp sürüye bırakacaklarını söyledi.