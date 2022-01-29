Başçiftlik Belediyesi'nce bin 600 metre rakımlı Ortayayla bölgesinde kar şenliklerinin 7’ncisi düzenlendi.

Şenliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile yöre halkı katıldı.

Etkinliğe ilçeden ve çevredeki köylerden gelen yöre halkı, kendi yaptıkları ipli kayaklar ile eğlendi. Etkinlikte naylon poşet, tepsi gibi malzemelerle de kayanlar oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Karda güreş turnuvası düzenlendi

Protokol üyeleri de kızaklarla kayak keyfi yaptı. Şenlik kapsamında kar üstünde karakucak güreşleri de yapıldı.

Bulundukları bölgenin kar yağışını ilk alan ve en son eriyen yer olduğunu ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, ipli kayak denilen sistemin Türkiye’de sadece bu yörede olduğunu ve ağaçlardan yapıldığını söyledi.