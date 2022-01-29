Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Sarıcapaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan E.T'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, satışa hazır 26 parça kağıda sarılmış 203,94 gram esrar, 0,20 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu Narkotik
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