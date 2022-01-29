Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te dondurucu soğuğa rağmen yüzdüler
[Fotoğraf: AA]
Bitlis’te sıfırın altında 10 derece hava sıcaklığında, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6'ncı kez yüzme etkinliği düzenlendi. Doğal gölet olan ve kaynak suyuyla beslenen Altınkalbur'a girenler, dondurucu soğuğa rağmen kulaç attı.
Zeydan Mahallesi'nde bulunan Altınkalbur Göleti'nde, bu yıl 6'ncı kez, Bitlis Beş Minare Akademi Derneği'nin ev sahipliğinde yüzme etkinliği düzenlendi.
Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yapılan etkinliğine katılanlar, hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgede, karlar arasında kaynakla beslenen doğal gölete girerek kulaç attı.
Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, sağlıklı yaşam ve Altınkalbur Göleti'ne dikkat çekmek amacıyla her yıl ocak ayında yüzme etkinliğini düzenlediklerini belirti.
Etiketler: Bitlis Hava Sıcaklıkları
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