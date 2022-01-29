Zeydan Mahallesi'nde bulunan Altınkalbur Göleti'nde, bu yıl 6'ncı kez, Bitlis Beş Minare Akademi Derneği'nin ev sahipliğinde yüzme etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yapılan etkinliğine katılanlar, hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgede, karlar arasında kaynakla beslenen doğal gölete girerek kulaç attı.

Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, sağlıklı yaşam ve Altınkalbur Göleti'ne dikkat çekmek amacıyla her yıl ocak ayında yüzme etkinliğini düzenlediklerini belirti.